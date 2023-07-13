Четверть килограмма «синтетики» изъяли полицейские у жителя Петропавловска

Особо крупную партию синтетики изъяли полицейские у 27-летнего петропавловца. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Накануне молодой человек «устроился на работу» в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. При обыске у него изъяли два полимерных пакета с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в одном из них находилось свыше 101 грамма «мефедрона». Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый водворён под стражу. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.



Алишер Ашимов