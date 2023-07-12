За выходные полицейские выявили на водоёмах близ города 9 нетрезвых петропавловцев

В жаркие дни полицейские и спасатели активизировали совместные рейды по предотвращению несчастных случаев на воде. Они проводят профилактические беседы с отдыхающими на городском пляже и на оз. Пёстром. Также в зоне повышенного внимания — берега реки Есиль и малые водоёмы в черте города. Правоохранители напоминают, что купаться разрешено только в специально оборудованных местах с проверенным дном, выставленными буйками и дежурными спасателями. Заходить в водоем в состоянии алкогольного опьянения опасно. За минувшие выходные полицейские составили 9 протоколов по фактам распития крепких напитков на пляжах. 34 петропавловца привлекли к административной ответственности за купание в неустановленных местах.

КАНАТ ЖУМАБАЕВ, начальник отделения местной полицейской службы первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Проводим профилактику с людьми, которые распивают спиртные напитки и купаются в запрещенных местах. В отношении данных лиц мы составляем административные протоколы по статьям 364 и 440 КРКоАП. Также проводим беседы, чтобы не раскидывали мусор. Ежедневно составляется по 15-20 протоколов по 440 и 364-ой. В основном горожане понимают и покидают места, где запрещено купание.

В период летних каникул у воды часто отдыхают дети и подростки. Полицейские выявили 6 фактов купания несовершеннолетних в неустановленных местах. За это к административной ответственности привлекли их родителей.

Дарья Пышмынцева