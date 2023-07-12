В течение 7 лет в стране трудоустроят 3,3 млн казахстанцев

Вопрос реализации региональных карт занятости населения рассмотрели на заседании Правительства. На нем заместитель Премьер-Министра — министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что в настоящее время ведется реализация поручения Главы государства по трудоустройству в течение 7 лет 3,3 млн казахстанцев, в том числе не менее 2,3 млн молодых людей. В рамках этой работы при помощи Цифровой карты семьи была определена целевая группа, которая должна быть охвачена активными мерами содействия занятости. После этого в начале года были утверждены 20 региональных карт занятости, в рамках которых предусмотрено трудоустройство 947 тыс. граждан. Работой уже обеспечены порядка 441 тыс. человек, что составляет 47% от плана. При этом доля молодежи в их числе занимает порядка 50%.

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, заместитель Премьер-министра, министр труда и социальной защиты населения РК:

— Следующим направлением активных мер содействия занятости является предоставление государственных грантов. 5 316 гражданам из социально уязвимых слоев населения были предоставлены государственные гранты, из них 40% — молодежь. По поручению Главы государства Минтрудом реализуется еще один проект — предоставление микрокредитов для молодежи по ставке 2,5% годовых для поддержки предпринимательских инициатив. На поддержку 5 796 молодых предпринимателей в этом году в республиканском бюджете предусмотрено около 29 млрд тенге.

Дарья Пышмынцева