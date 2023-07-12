Смотр-конкурс «Мемлекеттік тіл — менің тілім» прошел в Петропавловске. В нем участвовали военнослужащие некоренной национальности из разных регионов страны. Они состязались в знании казахского языка.

БЕРИК ТОКТАРОВ, заместитель командующего регионального командования «Орталык» НГ РК:

— У нас сегодня принимают участие 7 участников. Приехали из Караганды, Темиртау, Майкудука, Степногорска, Кошетау, Костаная. Из Петропавловска тоже есть участник. Все участники проходят службу в Национальной гвардии в наших воинских частях регионального командования «Орталык». Проходят службу на различных должностях. Начиная от командира отделения, заканчивая командирами взводов. Принимают участие военнослужащие по контракту.

Все участники конкурса сильные. Каждый из них смог пройти региональный отбор. В начале состязания они выступили с визитной карточкой.

Специалист-контролер воинской части 6697 Кирилл Пономаркенко приехал на конкурс из Костаная. Он уверен в своих силах и верит, что сможет победить.

КИРИЛЛ ПОНОМАРЕНКО, специалист-контролер воинской части 6697, г.Костанай:

— Владение казахским языком дает очень большое преимущество. Его изучение особо не составляет труда, т.к. во всех воинских частях Национальной гвардии очень хорошо работает воспитательная и социально-правовая работа по внедрению гос. языка. В неделю два раза проводят занятия по казахскому языку.

А это испытание на знание пословиц на государственном языке. Кроме этого, каждый участник конкурса представил, заранее подготовленное, произведение. Военнослужащий, который одержал победу, и отправился в столицу, чтобы представить свой регион на финальном этапе конкурса, — Кирилл Пономаренко.

Дарья Пышмынцева

