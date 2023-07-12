Более 130 североказахстанцев направили полицейские на принудительное лечение от алкоголизма

Более 280 преступлений совершили североказахстанцы в состоянии опьянения с начала года. Большая часть из них — бытовое насилие, хулиганство. Чтобы предотвратить подобные факты, полицейские проводят профилактические мероприятия — направляют людей, страдающих алкогольной зависимостью, на принудительное лечение. Обычно это делается по заявлению близких родственников, участковые инспекторы полиции оказывают содействие, обеспечивая прохождение зависимым лицом необходимых процедур. После курса лечения люди не выпадают из поля зрения полиции. Пока наркологи не признают их излечившимися, участковые инспекторы регулярно проверяют их во время подворных обходов, предостерегают от правонарушений. Всего с начала года участковые инспекторы направили на принудительное лечение 132 человек с алкогольной зависимостью. Кроме того, в этом году в области изъято 4822 литра алкоголя.



Алишер Ашимов