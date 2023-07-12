Аким СКО вместе с журналистами посетил ряд проблемных объектов Петропавловска

Ежегодно областной центр активно развивается. По этой линии в Петропавловске проводят большую работу — возводят социально значимые объекты, жилые комплексы, благоустраивают улицы и многое другое. Всё бы ничего, но, есть ряд проблем. О них аким СКО Айдарбек Сапаров рассказал журналистам во время пресс-тура.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— По итогам года мы бюджеты предусмотрели. Корректировку необходимую сделали. Только надо работать. У нас есть проблемы с недобросовестными подрядчиками, особенно, по ИКИ. Благоустройство тоже затягивается. Не у всех есть техника, люди. С некоторыми мы расторгли договор. Будут новые подрядчики. И таким образом, мы завершим.

Первым делом глава региона и представители СМИ посетили микрорайон «Жас Өркен». Здесь уже несколько лет идёт строительство поликлиники. На объекте работает ТОО «Альфа-Север». Медучреждение на 250 посещений в смену начали возводить осенью 2021-го, а в эксплуатацию планировали сдать в прошлом году. Однако, по определённым причинам компания в срок не уложилась и дату завершения работ пришлось перенести на 15 июня 2023-го. Только вот из-за проблем с недобросовестными поставщиками, у которых подрядчик заказал материал по обшивке здания, сроки вновь перенесли. Осталось выполнить всего 10% от намеченных работ, отмечают специалисты.

АНДРЕЙ КАПУСТИН, директор ТОО «Альфа-Север»:

— С установкой оборудования и благоустройством я полностью завершу 15 августа. Потому что, мне 20 дней надо на монтаж и пусконаладку медицинского оборудования. Сейчас идёт внутренняя, наружная отделка и благоустройство.

Ещё одна проблема — это нехватка специалистов. Здесь нуждаются в 50-ти рабочих. Всего на реализацию нужного проекта выделили 3,4 млрд тенге. После Айдарбек Сапаров вместе с журналистами посетил многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Порфирьева, 60. Его возвели в октябре 2021-го. Тогда же здесь ТОО «Мөлдір» приступило к подведению инженерных сетей. Однако, работы затянулись.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Дом готов к сдаче. Но по благоустройству есть вопросы. подрядчик тоже тянет. Есть определённые моменты, отставание от графика идёт. Поэтому, здесь акиму города поручаю, чтобы завершили в кратчайшие сроки.

На подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в этом доме направили 347 млн тенге. На объекте задействовали 12 человек. Завершить работы алматинская компания пообещала в августе. Такая же ситуация обстоит с домами №14 и №16 по ул. Горького. Здесь работает ТОО «Energy-Тараз». Свои обязанности компания выполняет недобросовестно, отмечает руководитель профильного управления.

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Поручение было закончить 15 июля. Были обещания, однако, прошёл месяц, а темпы строительства такие же низкие, как в апреле, мае. Ситуация практически не меняется. Со стороны акиматов города и области были предоставлены все условия, оказана максимальная помощь.

Пускать ситуацию на самотёк местные власти не собираются. В отношении недобросовестных подрядчиков будут принимать меры — штраф, в противном случае, расторжение договора. Проводят инженерные сети в микрорайнах «Солнечный-2» и «Береке». В целом, в областном центре возводят 27 многоэтажных домов. Из них большая часть — проблемные долгострои. Особое внимание в Петропавловске — состоянию дорожного полотна. По этой линии здесь проводят масштабную работу.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— С 2018 года выделялось всего по 400 млн тенге. В этом году мы выделили больше, на 30 улиц — порядка 6,2 млрд. Вчера я поставил задачу акиму города дополнительно ещё 15 улиц. И с переходящим объектом проект сделать, то есть, в этом году мы начнём. Хотя бы необходимый материал закупим, чтобы на следующий год рано начать и завершить все эти улицы. Всего будет 45 улиц. Пока ставлю задачу в этом году завершить 30. Уже порядка 7 улиц мы завершили.

Сейчас в порядок приводят дорогу по улице Жамбыла Жабаева. На замену почти 5-ти км полотна выделили 760 млн тенге. За работы отвечает ТОО «Гранит Север». Подрядчики добросовестные, отмечает глава региона, по графику идут на опережение.

ЗАЛИБЕК МХАЯН, директор ТОО «Гранит Север»:

— Фрезирование заняло 10 дней. 8-ой день занимаемся укладкой. Ещё 3-4 дня и завершим.

А на участке от улицы Карима Сутюшева до Труда идёт реконструкция. К работам ТОО «Құрылыс Сервис-СК» приступило в прошлом году. Стоимость проекта — почти 2 млрд тенге.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— На брифинге мне журналисты задавали вопрос «Когда завершим?». Подрядчик с прошлого года занимаются очень слабо. Отставали от графика. В этом году они усилили работу после моих замечаний. Дополнительно добавили технику, людей добавили. Обещают завершить до августа.

Аким области и журналисты ознакомились с ходом ремонтных работ по улице Панфилова в Рабочем посёлке. Там асфальтируют почти 4 км дороги. На её обновление направили 400 млн тенге из местного бюджета. В работе задействовали 25 человек. За объект отвечает ТОО «Новинтех». Привести в порядок дорожное полотно подрядчики планируют до конца июля.

Алишер Ашимов