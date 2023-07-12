Акцию «Научись плавать» провели спасатели в Петропавловске

Чтобы купание приносило пользу и радость, сотрудники по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе проводят акцию «Научись плавать». Активным и любознательным пловцам бассейна они показали и рассказали о правилах поведения на воде.

ВИКТОР ДЕРЖАНСКИЙ, руководитель водолазного спасательного отделения оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО:

— Первая помощь при утоплении — методы спасания на воде, когда человек еще не утонул, как к нему правильно подплыть, как его транспортировать на берег. Занятия будут проводиться в формате беседы.

Ребятам показали водолазный костюм и спасательное снаряжение. А еще наглядно объяснили, как спасти утопающего.

Безопасность детей превыше всего, особенно летом. С начала купального сезона сотрудники ДЧС СКО обучили более 400 детей.

АЛИБЕК БОРОМБАЕВ, старший офицер Управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Хотелось бы напомнить жителям города Петропавловска, а также гостям, в том числе родителям, чтобы не оставляли детей без присмотра сами не нарушали правила безопасности. Запрещено купаться на необорудованных пляжах, заплывать за буйки, купаться в алкогольном опьянении, подавать ложные сигналы тревоги.

Сегодня по области определено 60 мест массового отдыха на водоемах, расположенных на 13 озерах и реке Есиль.

Камилла Карим

