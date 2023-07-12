72 кражи раскрыли «четвероногие полицейские» с начала года в регионе

48 служебно-розыскных собак состоят в подразделениях полиции области. Из них 24 содержатся в центре кинологической службы областного департамента полиции. Большая часть — 16 служебно-розыскных собак — обучены следовой работе. Среди них немецкая овчарка Альфа, одна из лучших в данном направлении. В прошлом месяце она помогла в сжатые сроки вернуть пенсионеру похищенный металл. Краденое изъяли и вернули владельцу, в тот же день оперативники установили подозреваемого. Всего с начала года «четвероногие полицейские» в СКО помогли раскрыть 72 кражи. В последние годы служебные собаки активно используются для розыска синтетических наркотиков. За 6 месяцев они помогли изъять свыше 764 гр. таких веществ.



Алишер Ашимов