17 североказахстанцев погибли в ДТП с начала года

Летом количество автотранспорта на загородных трассах достигает пика. Кроме большегрузов и автобусов, увеличивается и транзитный поток легковых автомобилей. Горожане едут на каникулы в села и курортные зоны. На этом фоне возрастает риск совершения ДТП. Нарушение скоростного режима, использование за рулем телефона, а также сон за рулем — это самые опасные действия, напрямую угрожающие безопасности всех участников дорожного движения.

Для уменьшения рисков и в целях профилактики грубых нарушений ПДД в течение лета североказахстанские полицейские работают в рамках республиканской акции «Сон за рулем». Вместе с сотрудниками скорой медицинской помощи они круглосуточно проверяют транзитный транспорт, чтобы узнать, как себя чувствуют водители. Последние с пониманием относятся к инициативе сотрудников правоохранительных органов. Самая эффективная рекомендация для участников дорожного движения — несмотря ни на что, съехать с проезжей части, желательно, к месту отдыха на 15-20 минут. Водителям важно уметь самостоятельно контролировать свое состояние, предвидеть, анализировать, учитывать и исключать различные негативные сценарии.

ВАЛИХАН ОРАЗАЛИН, командир батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Уважаемые участники дорожного движения! Решить проблему безопасности на дорогах можно только совместными усилиями. Равнодушное отношение к правилам дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Призываю вас быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

С начала года в области зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек погибли и 179 получили ранения.



Алишер Ашимов