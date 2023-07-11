Житель СКО осуждён на 6 лет за смертельное ДТП

6 лет лишения свободы — такой приговор озвучен судом в отношении североказахстанца, совершившего смертельное ДТП. Трагедия произошла в апреле. Согласно судебным материалам, 33-летний житель района им. Г.Мусрепова был нетрезв, когда сел за руль своего автомобиля «Nissan». Ранее его лишили права управления на 7 лет. На сельской улице, проигнорировав знак ограничения скорости не более 30 км/ч, он совершил наезд на 50-летнюю местную жительницу. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. «Nissan» после столкновения несколько раз опрокинулся. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 5 статьи 346 Уголовного кодекса РК. 13 июня суд приговорил сельчанина к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

С начала года согласно статистике в области нетрезвыми водителями совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 10 — были ранены. Задержаны 117 пьяных автомобилистов. Некоторые позволяют себе игнорировать решение суда и снова садятся за руль, в том числе и в нетрезвом виде. За такое пренебрежение законом следует уже уголовная ответственность. Подобных фактов в текущем году зарегистрировано 18.

Алишер Ашимов

