Занятость населения и защиту растений обсудили в акимате СКО

Больше 10 тысяч постоянных рабочих мест планируют создать в СКО в этом году. План выполнен уже на 60%, но не везде отмечаются хорошие показатели. Низкие они в Аккайынском, Жамбылском, Тимирязевском районах и областном центре, приводит все это к увеличению числа безработного населения. По итогам 2022 года больше их стало в 10 районах. В целом по региону этот показатель составляет 4,9%.

РИНАТ ЕЛЬЖАСОВ, руководитель Управления координации занятости и социальных программ акимата СКО:

— Продолжается работа по трудоустройству отдельных категорий граждан на квотируемые места. При этом, размер квот значительно меньше существующей потребности. Так, по данным органов занятости районов и города Петропавловска прибыло 70 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а квот установлено всего 17. В области имеется 8 264 лица с инвалидностью, вместе с тем, квот всего 18.

Не в полном объеме реализуется региональная квота для переселенцев из трудоизбыточных регионов, отстают показатели по их трудоустройству, обеспечению занятости получателей адресной социальной помощи. Аким области поручил активизировать работу по информированию населения о существующих мерах господдержки, ведь многие просто не знают о них. Как впрочем и о микрокредитовании проектов молодежи под 2,5% и предоставление безвозмездных грантов.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Со стороны государства созданы все необходимые условия. Включая кредиты, микрокредиты, гранты, даже субсидирование заработной платы. 186 инфраструктурных проектов. В планах у нас 1807 новых рабочих мест. На сегодня трудоустроены только 324 человека или 17,9% от плана года. Как раз у нас сейчас работа проводится: мы и дороги ремонтируем, водообеспечением занимаемся, стройкой занимаемся. И постоянных, и временных можно создать.

Аким области отметил, что нужно постараться выполнить показатели за 9 месяцев и не откладывать работу на потом. Обсудили в ходе заседания и проводимые меры по защите растений. Ситуация в соседней Костанайской области, где произошло нашествие саранчи, вызывает опасения, отметил Айдарбек Сапаров. Необходимо предпринять все меры, чтобы посевам ничего не угрожало. О текущей ситуации доложил глава управления сельского хозяйства и земельных отношений региона.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— По области проведено фитосанитарное обследование, где вредных организмов не выявлено. Доведено о важности проведения защитных мероприятий по районам, приграничными с Костанайской областью. Для проведения защитных мероприятий на территории области имеется 1530 единиц опрыскивающей техники, запас препаратов для площади 800 тысяч гектаров.

Обеспокоенность вызывает и появление гусениц лугового мотылька сразу в нескольких районах. Жалобы поступали от населения Кызылжарского, Есильского, Аккайынского, Мамлютского и района М.Жумабаева. В ходе заседания отметили, что для снижения численности вредителя применяются агротехнические и химические меры. Был также дан ряд рекомендаций, в числе которых уничтожение сорной растительности на садовых участках, поскольку бабочки откладывают яйца, прежде всего, на сорняках.

КАБИДЕН САДВОКАСОВ, руководитель СКОФ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета госинспекции АПК МСХ РК:

— Вредителя обнаружили на посевах пшеницы, подсолнечника на сорной растительности, вьюнок, осот. Степень повреждения листовой поверхности наблюдается от единичной до средней степени. Выше ЭПВ отмечено, на площади 368 гектар, в Мамлютском — на площади 328 га, Андреевский сельский округ ТОО «Асхат АГРО», Беловский сельский округ ТОО «Тюркин» и Кызылжарском районах на площади 40 га – Рощинский сельский округ СПК Жанатілек. На всех этих участках химобраотку провели.

Также выявлено заселение площадей имаго пшеничного и льняного трипса, пшеничного клеща, капустной моли, непарного шелкопряда. Распространяется септориоз и ползучий горчак. Значительное распространение последнего отмечено в Акжарском районе и имени Габита Мусрепова. Обнаружение этого сорняка при экспорте зерна чревато запретом на вывоз продукции, отметил аким области. Он раскритиковал проводимую работу в этой сфере и подчеркнул, что нужно защитные мероприятия проводить своевременно и реагировать на все оперативно.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО:

— Фитосанитарная обстановка – серьезный вопрос. Управление сельского хозяйства, земельных отношений, территориальная инспекция, фитосанитарные службы, акимы районов, вопрос нужно держать на контроле.

Против сорняков обработано 86,3% площади, от вредителей больше 167%, болезней — 82,4%. Всего по области яровой сев составил 4,5 миллиона гектаров. Вегетационный период проходит благоприятно, осадков выпало больше нормы. 58,6% посевов находятся в хорошем состоянии, 41,4% — в удовлетворительном.