В СКО количество преступлений снизилось на 20%

Итоги работы за полугодие подвели в областной прокуратуре. Отмечают снижение преступлений на 20%. Меньше стало убийств, краж, хулиганств и мошенничеств, преступлений, связанных с наркотиками, грабежей и вымогательств.

КАЙРАТ АБДЫХАНОВ, прокурор Северо-Казахстанской области:

— Рост наблюдается по таким видам преступлений, как скотокрадство — на 11%, незаконные действия по выписке счет-фактуры — на 33,3%, причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть — на 22,2%. По актам прокуроров взыскано порядка 300 млн тенге, из них: в госбюджет 175 млн тенге, возвращено имущества на сумму 276 млн тенге, взыскано административных штрафов на сумму 110 млн тенге.

По результатам проверок специальными прокурорами сейчас расследуется 2 уголовных дела, где предварительный ущерб в бюджет составил порядка 30 млн тенге.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— В Жамбылском районе при проведении работ по договору о госзакупках по строительству отвода от Пресновского группового водопровода до села Узынколь и Айымжан похищено 6,1 млн тенге. Объект не закончен, питьевая вода не подаётся. Уголовное дело находится в производстве специальных прокуроров.

А в Тимирязевском районе ТОО, предоставляющее услуги по водоснабжению, завышало цену на живительную влагу.

АБУ-АЛИ САТТАР, первый заместитель прокурора СКО:

— Несмотря на действие компенсирующего тарифа, который для населения составлял 56,33 тенге. Коммунальное предприятие взимало 88,45 тенге, что больше на 36%. В отношении ТОО наложено административное взыскание в размере 580 тысяч тенге. Сейчас идёт работа по возмещению убытков потребителям.

Актуален в регионе и земельный вопрос. Выявлено свыше 360 незаконно предоставленных пастбищных участков общей площадью 52 тысячи га. Из них 237 участков вернули в госсобственность.

Айгерим Хамзина