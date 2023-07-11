Петропавловцам нужно заплатить налог на имущество до 1 октября 2023 года

Почти 74 тысячи. Такому количеству жителей областного центра предстоит заплатить налог на имущество за 2022 год. Специалисты городского управления государственных доходов напоминают, что сделать это нужно не позднее 1 октября.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— Сведения о предстоящих платежах по налогу на имущество доступны в мобильной приложении e-SalyqAzamat, на сайтах kgd.gov.kz, nalog.integro.kz. Также в ближайшее время уведомления о предстоящих платежах будут направлены посредством приложений Kaspi.kz и Homebank Народного банка.

Заплатить налог на имущество тоже можно через банковское приложение. Эту же услугу предоставляют в городском управлении государственных доходов. Оно находится по адресу: ул.Карима Сутюшева, 56А. В ведомстве объяснили, что тем, кто не заплатят налог на имущество, в отведенное для этого время, придется это делать в принудительном порядке.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— После того как прошло 1 октября, налоговым органом выставляется уведомление в адрес налогоплательщика, дается 30 рабочих дней для исполнения. После того, как они пройдут, налогоплательщик не исполнил свое обязательство, налоговыми органами выставляется налоговый приказ, он направляется в органы исполнительного производства для принудительного исполнения, т.е. в палату частных судебных исполнителей, либо государственных исполнителей.

Там будет приниматься решение об использовании каких-либо ограничений, взысканий, ареста счетов в отношении налогоплательщика, который имеет задолженность.

Дарья Пышмынцева