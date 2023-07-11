Концепцию по развитию сферы туризма приняли в Казахстане. Как сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, главная цель — сделать туризм приоритетным направлением экономического развития страны. В частности, увеличить занятость в этой сфере до 800 тысяч человек. Планируется увеличить рост инвестиций в услугах по проживанию и питанию до 260 млрд тенге. Для обеспечения сохранности значимых природных объектов Казахстана будут привлекаться инвесторы, продолжится развитие инфраструктуры государственных национальных природных парков. Например, в рамках развития Имантау-Шалкарской курортной зоны в Северо-Казахстанской области планируется разработка дорожной карты туристско-рекреационной деятельности локации, рассказал министр.



Айгерим Хамзина