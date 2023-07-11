Два человека утонули в водоемах Петропавловска в 2023 году

За последние 10 лет в области утонули 216 человек, из них 34 дети. Все эти случаи произошли в несанкционированных местах для купания. Эти данные привели спасатели. Сегодня они посетили городской пляж, где вели профилактические беседы с отдыхающими, раздавали им памятные листовки. На специальных местах для купания ежедневно дежурят спасатели. Гибель людей на таких пляжах не регистрировалась вовсе.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— С начала купального сезона спасли 15 человек, из них 1 ребёнок. Все они купались на разрешённых местах массового отдыха. Из-за того, что там круглосуточно дежурят спасатели, есть возможность спасти людей.

За этот купальный сезон утонули 2 человека, оба взрослые. Зафиксировали ЧП в областном центре. Последний случай произошел 10 июля.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— В связи с этим, хочется довести до всех гостей и жителей города. Убедительная просьба не купаться в запрещенных местах массового отдыха. Не нарушать правила безопасности на водоемах. Не купаться в алкогольном опьянении. А также присматривать за детьми.

Напомним, в Петропавловске только 2 оборудованных места для купания — озеро Пёстрое и городской пляж. В области разрешенных мест — 58.

Диана Салихова