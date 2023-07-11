Более 200 млн тенге в кредит получили молодые предприниматели в 2023 году

В городе Булаево Жамбылского района полгода назад открылся цех по производству неавтоклавного газоблока. Основал его молодой предприниматель Данияр Кангозин. Ранее такие блоки местные жители заказывали из Петропавловска или вовсе из России. Доставка при этом «влетала в копеечку». И Данияр решил, что стоит открыть свое производство, нанял работников, закупил оборудование и материалы, начал реализацию. Спрос — хороший, признается предприниматель.

ДАНИЯР КАНГОЗИН, предприниматель, Жамбылский район:

— Объявление даём. Люди сами звонят, приезжают. Мы им отгружаем. Производительность у нас в сутки — 11 кубов. Одна линия. За один раз, за три часа, мы заливаем 5,5 кубов. Пока это всё подсыхает, нужно время.

Производство напоминает выпекание: сделать правильную смесь по рецепту, залить. В течение некоторого времени она поднимается, затем обжигается и застывает. Если не соблюдать пропорции при замешивании материалов, то смесь не поднимется. Этому всему Данияр обучался сам, методом проб и ошибок. Оборудование, кстати, бизнесмен приобрел за счет кредита, который выдают молодёжи под 2,5% годовых.

Воспользовалась этой возможностью и Елена Агафонова. Два месяца назад горожанка открыла собственную парикмахерскую.

ЕЛЕНА АГАФОНОВА, предпринимательница, Жамбылский район:

— В 2019 году я услышала, что есть краткосрочные курсы на парикмахера и решила освоить эту профессию. Я человек творческий, мне нравится преображение. 3 года работала по найму. Услышала, чо дают гранты. Прошла обучение по «Бизнес Бастау» онлайн. Составила бизнес-план, подала заявку и мне одобрили. Я приобрела оборудование и теперь функционирую. Народ доволен.

До этого Елена 25 лет занималась покраской автомобилей и продолжает до сих пор, но это уже хобби. О том, что станет парикмахером предпринимательница даже не думала. Просто решила попробовать что-то новое и ей понравилось. Сейчас бизнесвумен ищет себе двоих напарниц — парикмахера и мастера по маникюру. А пока всем Елена занимается сама. В будущем планирует пройти курсы по колористике, чтобы повысить перечень услуг. К слову, приезжают к ней на преображение даже из соседних сёл. В день приходит в среднем 10 человек. В целом, сфера услуг — одна из самых популярных при получении микрокредитов.

АЛТЫНБЕК АНУАРБЕК, главный специалист отдела управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Микрокредиты выдаются для молодёжи на открытие и расширение собственного дела. На данный момент выдано уже более 200 млн тенге. На такие бизнесы, как разведение лошадей, КРС и МРС, также, к примеру, открытие цеха для производства неавтоклавного газоблока, также приобретение оборудования и инвентаря для расширения собственного бизнеса. Микрокредит выдаётся для молодёжи от 21 до 35 лет. Молодёжи требуется открыть ИП или уже иметь ИП, которое зарегистрировано менее 5 лет. С начала года провели 8 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 76 заявок.

Всего в текущем году планируют выдать порядка 137 кредитов на сумму 650 млн тенге.

Диана Салихова

