20-летнего жителя Петропавловска осудили за распространение наркотиков. В прошлом году он сделал 13 закладок психотропного вещества, известного как «соль», общим весом 5,27 грамма, что относится к особо крупному размеру. Суд вынес ему минимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сейчас наркозакладчик отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Всего с начала года в области зарегистрировали 122 наркоправонарушения, из них 49 фактов сбыта. Изъято 685 кг различных наркотиков, из них свыше 20 — гашиша и свыше 1 кг синтетики.



Алишер Ашимов