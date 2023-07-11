17 человек погибли в ДТП с начала года

— На месте устранили. Впредь — внимательнее будьте, хорошо? На первый раз вам — предупреждение. До свидания.

За 2023 год полицейские СКО зафиксировали порядка 130 ДТП, в результате которых погибли 17 человек и почти 180 — получили ранения. Часть автоаварий происходит из-за нетрезвых водителей. Такая практика учащается в летнее время, говорят стражи порядка. Недобросовестные отдыхающие пренебрегают правилами безопасности и садятся за руль в состоянии опьянения.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Так, за 6 месяцев за управление в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения задержано 527 водителей. При этом только за прошедшие трое суток в ходе рейдовых мероприятий задержали 7 лиц, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвые водители выявляются ежедневно. Каждый такой факт — это вовремя предотвращенные трагедии, говорят полицейские.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО:

— Уважаемые водители! Напоминаем: за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 608 КРКоАП, предусматривающей лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет и административным арестом на 15 суток.



Диана Салихова