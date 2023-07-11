11 несчастных случаев на производстве произошло в регионе с начала года. В результате 10 человек получили травмы, есть один погибший.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— Это было в ТОО «ПЗМК». Работник упал с высоты. Он был машинистом мостового крана. Вывод был: 75% — вина работодателя и 25% — работника. Он в неположенном месте выходил из мостового крана и упал. Но и стороны работодателя 75%, потому что своевременно не привел в соответствие вход и выход на мостовой кран, нет регламентирующих документов, что это ремонтная площадка.

Сейчас это решение работодатель оспаривает в судебном порядке. А недавно произошёл на стройплощадке Петропавловска ещё один несчастный случай со смертельным исходом.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— В одном из ТОО упал в канаву молодой человек. В результате скончался. Сейчас данный несчастный случай расследуется.

В инспекции труда отмечают, в первом полугодии 2023-го уровень производственного травматизма снизился почти на 40%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Всего инспекторы труда провели свыше 100 проверок и выявили порядка 170 нарушений трудового законодательства. К административной ответственности привлекли 37 должностных и юридических лиц. Они выплатили штраф на общую сумму 7 млн тенге.

Айгерим Хамзина

