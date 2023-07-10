В СКО начали протравку сельхозугодий против саранчи

Саранча массово атакует сельхозугодья Казахстана. На сегодня стаи вредителей обитают в Костанайской и Актюбинской областях. Там насекомые пожирают посевы. Чтобы не допустить нашествия саранчи, в СК незамедлительно приступили к обработке полей. В приграничных хозяйствах района им. Г.Мусрепова уже протравили 61 тысячу гектаров. Сейчас такие работы идут в ТОО «Береке Агро».

БАЙКЕНЖЕ КУРМАНОВ, директор ТОО «Береке Агро», район им. Г.Мусрепова:

— В данный момент ситуация в нашем регионе стабильная. Саранчи итальянского прусса не наблюдается. Все службы идут в штатном режиме, идут факсограммы, телефонограммы. Мы предупреждены, наготове и территориальная инспекция, и фитосанитарная инспекция нам в помощь плюс акимат ведут эту работу. Мы с ними постоянно на связи, какие-то передвижения, они ставят нас в известность. Мы держим руку на пульсе.

С опасными вредителями борются путем распыления химических препаратов. Здесь обработали 12 тысяч гектаров. Протравкой полей в товариществе занимаются 10 человек. Работа идёт хорошо, но, иногда мешают погодные условия, отмечает Александр Балякин.

АЛЕКСАНДР БАЛЯКИН, работник ТОО «Береке Агро», район им. Г.Мусрепова:

— Работа неплохая, техника хорошая. И за ночь много делаешь. Да, устаешь, но, она стоит того.

В СКО ситуация находится на контроле, отмечают специалисты. С вредителями здесь начали бороться с начала лета.

НУРЛАН БУРКУТАЛИН, руководитель областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК:

— В связи с подъемом распространения стадных саранчовых на территории Актюбинской и Костанайской областях и предотвращения залетов по нашей области на сегодняшний день работает специальный штаб с участием местных исполнительных органов. Прошло заседание штаба, на котором всем районам даны задания по проведению ряда мероприятий. На сегодня аграриями области ведутся обработки против вредителей. Инсектициды имеются в полном объеме, техника подготовлена.

Всего в регионе имеется почти 1,5 тысячи опрыскивающей техники и запас препаратов на площади около 700 тысяч гектаров.

Алишер Ашимов