В Петропавловске прошёл конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана»

На центральной площади Петропавловска прошёл конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Свою продукцию здесь представили 27 местных предприятий. Среди них — ТОО «ЭКОМОЛ Сергеевское». Компания выпускает кисло-молочную продукцию.

ЛИДИЯ ЧЕСНОКОВА, представитель ТОО «ЭКОМОЛ Сергеевское», район Шал акына:

— Продукция наша очень хорошая, спросом пользуется. Люди всегда приходят к нам. Нравится им наше масло, творог берут, курт хорошо берут. Брынза наша очень хорошая.

На выставке большой ассортимент товаров. Их здесь реализуют по приемлемым ценам. С продукцией, которая претендует на звание «лучшей», сейчас знакомятся члены жюри. Между тем, на площади проходит ещё одна выставка «Одно село — один продукт». Шолпанай Тасова приехала в Петропавловск из Тайыншинского района. Вниманию посетителей представила обувь из войлока.

ШОЛПАНАЙ ТАСОВА, жительница с. Леодиновки, Тайыншинский район:

— Этим делом я занимась уже 4 года. Работа очень кропотливая, сложная. Сегодня я представила на выставке обувь из войлока. Материал экологичный и антибактериальный. Обувь очень лёгкая, тёплая и износостойкая. Изделия из такого материала пользуются большим спросом. Их я делаю только на заказ.

Условие конкурса-выставки — представленные товары должны быть качественными, а самое главное, безопасными. С критериями справились все участники, отмечают организаторы.

ТИМУР БЕКЕЕВ, директор палаты предпринимателей «Атамекен» по СКО:

— Сегодня проходит конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Это мероприятие республиканского масштаба, которое проходит в каждом регионе. У победителя выставки будет хорошая возможность доказать не только региону, но и всей стране, что их товар является лучшим.

Всего в конкурсе победили 9 товаропроизводителей. Их признали лучшими в 3-х номинациях.

Алишер Ашимов