В Ассамблее народа Казахстана СКО состоялась конференция «История Петропавловска в лицах»

«История Петропавловска в лицах». Под таким названием в областной Ассамблее народа Казахстана прошла конференция, посвященная празднованию дня города. Петропавловск — город с богатой историей. И многое для летописи родного края сделали сами жители. Этот год богат на юбилеи великих казахских творцов, наших земляков. И в областной библиотеке им. С.Муканова проводят работу для того, чтобы их творчество и биографию знали новые поколения.

НАТАЛЬЯ ЧУРЯК, руководитель отдела областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— Сегодня мне бы хотелось акцент сделать на Магжане Жумабаеве, ему исполнилось 25 июня 130 лет. Это замечательный человек, жемчужина казахской культуры, великий казахский поэт, классик казахской литературы и наш земляк. В библиотеке у нас с января действует развернутая выставка. Мы постарались для наших читателей, для гостей города отразить и показать Магжана Жумабаева и как гражданина, и как талантливого поэта, педагога.

Любить свой край и так, чтобы его красоты запечатлелись на страницах на века. Член союза писателей Казахстан Кирилл Филонов подготовил на конференцию свои зарисовки о родном крае. Вдохновляют писателя природа северного региона, его люди, которые, кстати говоря, и являются героями его повестей и рассказов.

КИРИЛЛ ФИЛОНОВ, член союза писателей Казахстана:

— Мои зарисовки, они больше о природе Северного Приишимья, о городе, лирические, литературно-художественные. Очень хорошо в свое время о родном крае сказал Иван Петрович Шухов: «Милый, благословенный край. Хорошо, что бог наградил меня сыновней любви к тебе и благословил меня на вечные муки в поисках слова, которым смог бы я выразить эту любовь хотя бы в одной из тысяч исписанных мною страниц…». Я стараюсь в своем творчестве придерживаться этих ценностей, этих слов и тоже продолжаю начинания нашего великого земляка.

Продолжилась конференция выступлениями гостей. Напомним, в этом году город Петропавловск отметил свой 271 юбилей.

Анастасия Кузнецова

