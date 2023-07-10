Порядка 50 тонн продукции представили на сельскохозяйственной ярмарке

Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Петропавловске. Порядка 50 тонн продукции представили сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия из 6 районов области и Петропавловска. Мясо, молочная продукция, мука и крупы, овощи, продукция пчеловодства, колбасные изделия и яйца. Всё натуральное и главное — по доступным ценам. В этой палатке можно приобрести продукцию жителей всех сельских округов Мамлютского района.

ДАРЬЯ ВДОВИЧЕНКО, продавец, Мамлютский район:

— Яйца у нас по 400, домашние, молоко по 200 за литр, привезли также ассортимент мяса — конина, говядина, баранина. Конина по 2200 — средняя цена, говядина — от 2900. Мы на ярмарку ездим стабильно. Плюсы в том, что можно продать эту продукцию и также городские могут приобрести дешевле и в то же время продукция домашняя.

Большая очередь образовалась и у палатки ТОО «Агрохимснаб» Есильского района, хозяйство представляет на ярмарке говядину. Также привезли продукцию от местного населения.

АЙНАГУЛЬ БЕКТАСОВА, и.о. акима Есильского района:

— Привезли продукцию восьми голов КРС, трех голов свинины, около 300 кг баранины, молочную продукцию, мёд. Реализация нашей продукции, показать, что у нас есть и хочу отметить, что нашу продукцию разбирают очень хорошо, потому что отмечают качество нашей продукции.

9 утра выходного дня, а на ярмарке собираются все больше, и больше горожан. Они отмечает высокое качество продукции и отличные цены.

— Яйца по 300 тенге купила, колбаску недорогую, все устраивает. Подешевле, чем в магазине, спасибо.

— Мне нравится. Рядом с домом, как прекрасно. И шашлычок купила, и колбаски. Сейчас ещё вот грудочки куплю копченой. Прекрасно.

— Ярмарка нравится. Цены очень разумные. Купил сметану, молоко, мясо, картофель.

Сельскохозяйственную ярмарку посетил и глава региона Айдарбек Сапаров. Он лично ознакомился с продукцией и пообщался с сельхозтоваропроизводителями. С начала этого года в Петропавловске провели 69 ярмарок, где было поставлено более 117 тонн продукции. Вопрос качественного проведения сельскохозяйственных ярмарок постоянно находится на контроле Управления сельского хозяйства и земельных отношений.



Анастасия Кузнецова