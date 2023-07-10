Мошенники оформили кредиты на 35 североказахстанцев

В области зарегистрировано 342 факта интернет-мошенничества, из них 35 — путём оформления кредита на другое лицо. Практически во всех случаях подозреваемые имели доступ к мобильным устройствам и личным данным потерпевших. В такой ситуации оказалась 28-летняя жительница Петропавловска. В апреле она стала получать сообщения от микрофинансовых организаций о том, что должна погасить задолженность по кредитам. Выяснилось, что неизвестным лицом на неё оформлены два займа по 100 тысяч тенге. Девушка обратилась в полицию. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 10 Уголовного кодекса РК «Мошенничество», санкция которой подразумевает от 3 до 7 лет лишения свободы. Оперативники установили, что в начале марта потерпевшая давала свой мобильный телефон во временное пользование подруге. При этом в телефоне было сохранено фото её удостоверения личности, а доступ к аккаунту Google был открыт. Подозреваемым в совершении преступления стал муж подруги, 26-летний петропавловец. Причинённый ущерб был возмещён потерпевшей.



Камилла Карим