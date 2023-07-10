Итоги основного ЕНТ 2023 года озвучили на брифинге в столице

5 июля в Казахстане завершилось основное Единое национальное тестирование. Всего ЕНТ в этот раз сдавали 162 тысячи выпускников, из них пороговый балл набрали 135 тысяч человек. Об этом на брифинге в столице сообщил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

КУАНЫШ ЕРГАЛИЕВ, вице-министр науки и высшего образования РК:

— В этом году по сравнению с прошлым годом средний балл на 7 баллов вырос. 73 балла — средний балл, в прошлом году было 66 баллов. В принципе, хороший показатель. 83% детей получили проходной балл. По сравнению с прошлым годом на 16% вырос показатель. В этом году 478 детей со специальными потребностями могли сдать ЕНТ.

С этого года для этой категории абитуриентов предусмотрели дополнительные 40 минут для прохождения тестирования, а еще упростили его, исключив задания с графиками и диаграммами. Наивысший балл ЕНТ — 137 — в текущем году набрали только пять человек. Еще 2 868 поступающих набрали более 120 баллов. Пока кто-то концентрировался на результате, другие ребята решили схитрить. 402 абитуриента лишились права сдать основное ЕНТ, т.к. при входе у них обнаружили запрещенные предметы. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 312 абитуриентов, их результаты аннулировали.

РУСЛАН ЕМЕЛБАЕВ, директор Национального центра тестирования МНВО РК:

— Самый в этом году креативный подход к списыванию был у ученика, когда он пронес с собой смартфон, сделал надрез на груди. Сделал окошко и через него смотрел. Через ситуационный центр мы это обнаружили, результаты были аннулированы. Мы детям разрешаем при проблемах со здоровьем проносить витамины и лекарства. У нас был факт, когда ученик на витаминке написал формулы.

Находчивые прятали шпаргалки в ручки. Планируется, что со следующего года их будут выдавать уже в аудиториях, дабы исключить факты списывания. С 2020-го ЕНТ в Казахстане проводят в электронном формате. В 2022-м по итогам учебного года единое национальное тестирование сдали 154 тысячи абитуриентов.

Дарья Пышмынцева



