День рождения Петропавловска с размахом отпраздновали в областном центре

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Главному городу северного региона исполнился 271 год. За несколько веков из маленькой крепости Святого Петра, созданной в 1752 году, Петропавловск превратился в современный и красивый областной центр. Кстати, такой статус город получил в 1936 году. Но хватит цифр и сухих фактов. Давайте, скорее, начнем праздновать.

Так шумно и весело петропавловцы и гости города отметили день рождения областного центра. Масштабные гуляния развернулись на центральной площади. Гостей праздника поприветствовал и поздравил аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Он отметил, что главный город области обладает большим потенциалом, который важно раскрыть.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Передо мной стоит сейчас множество задач. Глава региона поручил, в первую очередь, решить остро стоящие вопросы в городе. Речь идет о многоквартирных домах, ключи от квартир в которых владельцы еще не получили. Сотни семей ждут свои заветные квадратные метры уже несколько лет. Необходимо ускорить работы на стройплощадках. В городе перекрыты несколько улиц для ремонта дорог, прошу проявить терпение. Всего запланирован ремонт дорог на более чем 30 улицах города.

И это только часть запланированной работы, связанной с развитием инфраструктуры областного центра. В честь его 271-го дня рождения Серик Мухамедиев вручил благодарственные письма работникам самых разных сфер. Каждый из них внес свой вклад в благополучие родного города. Среди награжденных и преподаватель казахского языка Kozybayev University Назгуль Баекина. Она трудится в вузе с 2003 года. По ее мнению, за последние несколько лет университет вышел на новый уровень, стал более конкурентоспособным.

НАЗГУЛЬ БАЕКИНА, преподаватель Kozybayev University:

— Студенты могут поступить к нам и получить двудипломное образование практику могут проходить в Аризоне. Наш город расцветает, с каждым годом становится лучше.

Многие гости праздника были согласны с этим утверждением. Они поздравляли друг друга с днем рождения любимого города.

— Процветания нашему городу и уважения друг у другу.

— Чтобы у нас всегда был мир, чтобы мы жили дружно, чтобы дети нас радовали.

— Желаю счастья, здоровья, процветания городу. Пусть все мечты сбываются.

Вернемся к праздничной программе. Яркой и запоминающиеся его частью стал показ национальной одежды.

Стразы, пайетки, перья, разные виды ткани. Модели прошлись по подиуму и представили наряды, сшитые отечественными дизайнерами. Каждый костюм был уникальным. В день рождения города на центральной площади для гостей праздника организовали и спортивный досуг. Любители настольных игр хорошо провели время. Развлечений для юных горожан было много.

Кто-то наблюдал за химическими экспериментами, а некоторые собирали пазлы, разгадывали загадки. На центральной площади любой желающий мог оставить свое пожелание на специальной стене.

Кстати, насладиться праздничной программой в честь дня рождения Петропавловска можно было и в парке «Северная звезда». Здесь царила своя особенная атмосфера. Ее добавил, ставший уже традиционным, фестиваль красок.

— Процветания, счастья, хорошей музыки, чтобы все было хорошо.

— Чтобы также проводили свой день города, чтобы все собирались.

Для отдыхающих в парке «Северная звезда» выступали местные и приглашенные диджеи.

Дарья Пышмынцева