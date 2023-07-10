Чемпионат по триатлону на озере Пёстром посвятили дню рождения Петропавловска

На озере Пёстром прошёл городской чемпионат по триатлону. В нём приняли участие более 40 спортсменов. Среди них — Александр Наумов. 63-летний триатлонист в таких соревнованиях принимает участие 2-ой год.

АЛЕКСАНДР НАУМОВ, триатлонист:

— Этот вид спорта мне очень нравится. Я на чемпионате Казахстана выступал по триатлону. Выигрывал. Это праздник для всех наших спортсменов. Здесь у нас участвуют, в основном, многоборцы. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, удачи. И конечно же, чемпионского титула.

Турнир начался. Триатлонисты начали заплыв. Им необходимо преодолеть дисстанцию 300 м. Для кого-то задача сложная, а для некоторых — легковыполнимая.

Времени на передышку у спортсменов нет. После заплыва они готовятся к велогонке. В этом этапе ребята под палящим солнцем должны проехать 10 км, не потратив все свои силы. Потому что, в заключительном этапе им необходимо пробежать 2,5 км. Это значит, что спортсмены должны правильно рассчитать собственные силы и дойти до финиша. Активно их поддерживают болельщики.

— Соревнования проходят хорошо. 2-ой год наши участвуют. В этом году в триатлоне принимают мои друзья. Хочу пожелать им удачи.

— Турнир проходит на высоком уровне. Поддерживаем ребят. Пусть победит сильнейший.

Ребята с дистанциями справились хорошо. Однако, наилучший результат, 37 минут и 22 секунды, показал Никита Изотов. Тем самым, стал победителем.

НИКИТА ИЗОТОВ, участник соревнований:

— В этом году планировал выиграть. Выполнил свой план, выиграл. Тяжело бежать, бок схватило.

Победителей и призёров наградили грамотами и медалями.

Алишер Ашимов