Масштабный международный фестиваль «Qyzyljar music fest» стартовал в Петропавловске

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— Масштабный международный фестиваль «Qyzyljar music fest» открывается в Петропавловске. Яркая концертная программа будет радовать жителей и гостей города с 5 по 9 июля.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО:

— Сегодня у нас этномузыка. Завтра у нас будет день эстрады. Хедлайнерами будут Амре, популярные казахстанские певцы. Третий день у нас хореография. Выступят творческие коллективы из Восточно-Казахстанской области, Акмолинская область, Астана и зарубежные коллективы из Республики Хакасия. Четвертый день у нас классический блок, начнется оперой. Пятый день у нас Гала-концерт.

«Qyzyljar music fest» проводится в Петропавловске не первый год. В этом году праздник, организованный в честь празднования 25-летия столицы, собрал полную главную площадь гостей. Колоритные юрты, красочные фотозоны, футкорты, интерактивные площадки для детей. А вот в этой юрте ремесленники области демонстрируют свои таланты.

71-летний Марат Шахморатов сегодня пришёл на праздник, чтобы познакомить гостей с народными музыкальными инструментами. Вот эти забытые музыкальные инструменты он привозит с юга страны. Они изготавливаются из красной глины. Коллекционированием занимается более 20 лет.

МАРАТ ШАХМОРАТОВ, житель г.Петропавловска:

— В советское время говорили, что у казахов всего два инструмента — домбра и кобыз. А вот Болат Сарбаев на раскопках в Отыраре нашел целый город, более 40 инструментов казахов. Ну, вот этот вот инструмент, на котором только что играл, называется ускирик. Надо пропагандировать, испокон веков это все к нам шло.

Этот фестиваль — уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия. Заместитель акима области Сатжан Аблалиев поздравил североказахстанцев с открытием фестиваля.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Надеемся, что лучшие зарубежные и отечественные артисты подарят вам на этом празднике самые лучшие эмоции. Этот пятидневный фестиваль можно считать поистине праздником искусства, объединяющим нашу страну и мир в целом, соединяющим поколения. Благодарим артистов, которые дарят своё творчество и всех гостей этого праздника.

В первый день фестиваля на сцене выступают этноисполнители, которые приехали в СКО из Монголии, Республики Хакасия, Абайской области и города Астаны. Радуют своим исполнением и североказахстанские артисты.

— Я предполагаю ходить каждый день на этот концерт. Мне этот фестиваль очень нравится. Был в прошлом году фестивале, видел от начала до конца, мне очень понравилось.

— Я с удовольствием смотрю наши коллективы, они открыли программу. Я рада их мастерству, молодцы.

— Я первый раз на таком фестивале, мне очень нравится, красивая музыка, все красиво.

— Мы вот поиграли в шахматы, дочка выиграла диплом. Концерт тоже очень нравится, все классно. Обязательно придем завтра и все дни будем приходить.

Анастасия Кузнецова