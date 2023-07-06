День столицы отметили на главной площади Петропавловска

25 лет сегодня исполняется главному городу страны. Она завораживает своей архитектурой, увлекает ритмом жизни и влюбляет казахстанцев со всех уголков страны. День Астаны в нашей стране — всенародный праздник. В честь юбилея столицы торжественное мероприятие прошло на главной площади Петропавловска.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня главный город страны отмечает 25-летие. За этот небольшой по историческим меркам период город степи превратился в развивающийся мегаполис со своим уникальным архитектурным обликом и ритмом жизни. Астана — сердце нашей родины, центр Евразии. Для каждого казахстанца она стала символом стремительного прогресса, независимости и единения. Наша столица во всем мире по праву считается центром притяжения высоких инноваций, дипломатии и международного сотрудничества. В становление и процветание столицы есть большой вклад и жителей СКО. Внушительные темпы развития главного города страны дали импульс для развития регионов.

Далее прошла церемония награждения. Многодетные мамы СК, воспитывающие 6 детей и более, получили сегодня подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Среди награждённых этим почётным знаком Кристина Ястренская. С мужем они растят шестерых детей.

КРИСТИНА ЯСТРЕНСКАЯ, обладательница подвески «Күміс алқа»:

— Я сама из многодетной семьи, муж тоже. Мы решили, что у нас будет большая семья. Дети — это счастье, а когда их много — это большое счастье. Естественно, это огромный труд. Нужно вкладывать много сил. Каждый ребёнок индивидуален, каждому нужно уделить внимание. У нас все дети дружные, все друг другу помогают.

Почётными грамотами и благодарственными письмами отметили труд тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие региона и страны. Это медики, педагоги, заводчане, спасатели, лесники, сотрудники правоохранительных органов, силовых структур. Среди награждаемых сегодня Эльмира Садвокасова. Девушка — ровесница Астаны. И за 25 лет добилась больших успехов в выбранной профессии. Эльмира ежедневно сообщает горожанам и СМИ о значимых событиях в жизни Петропавловска. За свой труд получила сегодня благодарность от акима области.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— Можно провести такую параллель, что я сделала за 25 лет и каких успехов добилась наша столица. И есть к чему стремиться, в какую сторону развиваться. Наша столица — это место для молодёжи, для развития. Я очень рада, что мой труд сегодня отметили. Эта награда будет большим стимулом, чтобы работать дальше на благо нашей страны, города и области.

Завершилась торжественная часть празднования концертом.

Айгерим Хамзина