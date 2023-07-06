День столицы отмечают на центральной площади Петропавловска

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— На центральной площади города сегодня оживленно. Петропавловск отмечает День столицы. Для жителей и гостей города подготовили яркую концертную программу, мастер- классы и игры.

«Мозговой штурм» сейчас за столиками с настольными играми. Маржан Серикбаева предпочла сыграть партию в тогыз кумалак. Последний раз играла в неё давным-давно, признается североказахстанка. Сейчас сюжет партии ведет к ничьей.

МАРЖАН СЕРИКБАЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Научилась играть давно уже, но давно не играла, уже несколько лет. Сегодня просто вспоминаем. Соперник тоже давно не играл. Я думаю, схожесть с шахматами. Думать надо. Нужно перекинуть шарики так, чтобы было четное количество. Если получилось — забираем.

А рядом развернулась площадка для другой национальной игры — асык ату. Для нее характерна ловкость, стратегия и выносливость. Любима традиционная забава не только юными ребятами, но и игроками постарше. Серик Есмагамбетов научился играть в асык ату ещё в молодом возрасте и до сих пор показывает отличные результаты.

СЕРИК ЕСМАГАМБЕТОВ, житель г.Петропавловска:

— Раньше мы были маленькими, босиком бегами и друг друга выигрывали. Хорошо, что сейчас развивается эта игра. Я рад, что молодежь не только в телефоне сидит. Это спорт, движение.

Самые заметные на площади — юрты. Здесь рисуют мехенди, продают сувениры и многое другое. Также можно пособирать пазлы. Но не простые, а по национальным атрибутам.

АЙЯ МУСИНА, жительница г.Петропавловска:

— Я собираю пазл. Мне интересно. Я собираю национальные блюда. Пельмени. Я люблю собирать пазлы, поэтому мне интересно. Поздравляю всех с Днём столицы. Желаю счастья и добра. И, чтобы в Петропавловске всегда всё было хорошо.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— А в этой юрте центральная городская библиотека им.Шухова подготовила различные игры. Например, это — монополия, но по карте Казахстана. Здесь можно выкинуть ход и попасть в любую точку страны. У меня — 5. Я рядом с Экибастузом.

Понравилось такое быстрое и увлекательное путешествие и маленьким, и взрослым. Таким способом можно легко запомнить расположение городов, говорят организаторы. Выучить здесь можно и гербы. К каждому изображению нужно подставить свой город. На другой стороне площади расположились мольберты и краски. Здесь любой желающий может нарисовать собственную картину и забрать домой.

— Я рисую «Байтерек, солнце над ним. Я был в Астане и видел его своими глазами. В целом, мне нравится рисовать.

Какой же праздник без концерта. На сцене выступают артисты городского Дома культуры.

Порадовала и погода — на улице светит яркое солнце. Такое же яркое сегодня настроение у жителей. Каждый спешит поздравить с праздником.

— День нашей столицы. Охото посмотреть, как наши люди радуются. Ребенка тоже взял, чтобы развивался. Главное, чтобы так проходило постоянно.Желаю нашим граданам РК мира, счастья, добра и, чтобы такие праздники у нас часто были.

— Хорошо, отлично. Молодцы! Поздравляю всех с праздником! Желаю счастья, успехов. Чтобы Казахстан у нас процветал.

— Я сегодня приехала из района М.Жумабаева с детьми, 4 детей у меня.

— Сегодня у нас такой прекрасный праздник — День столицы. Всех жителей города поздравляю с прекрасным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия семьям. Пускай будет у нас в Казахстане мир, счастье и благополучие.

Диана Салихова