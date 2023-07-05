В СКО прошла XXXII сессия областного филиала АНК

«Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие». В акимате СКО прошла XXXII сессия областного филиала ассамблеи народа Казахстана. От имени её председателя, акима области собравшихся приветствовал его заместитель Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Сегодня перед региональными структурами АНК поставлены новые задачи по обновлению деятельности. Необходимо разъяснить людям, что мир и единство — это ценности, без которых у нас нет будущего. Вместе мы будем работать над повышением роли и статуса АНК, укреплением единства, дружбы и мира в регионе.

Районные этноориентированные центры, государственный язык, культурно-духовное объединение народа. Эти и другие темы затронули собравшиеся в своих выступлениях во время сессии. После прошла церемония награждения особо отличившихся североказахстанцев. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма от акима Северо-Казахстанской области. Среди них — глава КХ Владимир Альберт из района Шал акына. Он ежедневно вносит вклад в улучшение жизни села Ольгинки и своих работников.

ВЛАДИМИР АЛЬБЕРТ, глава КХ «Альберт», район Шал акына:

— В зимнем содержании дорог, заготовке кормов, ремонте дорог, подъездных путей. У нас до прошлого года интернета не было. В прошлом году профинансировали и построили за свой счёт мачту. Теперь у нас 4G.

Всего в этот день почётные грамоты и благодарственные письма акима области получили свыше 15 североказахстанцев. B завершение представили нового общественного заместителя областного филиала ассамблеи от этнокультурных объединений. Эту должность заняла Елена Семидоцких.

Айгерим Хамзина