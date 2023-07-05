В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан состоялось обсуждение развития фармацевтической и медицинской промышленности

На встрече обсуждались вопросы поддержки отечественных производителей и проблемы взаимодействия между ведомствами и секторами. Согласно статистике, в Казахстане действует 158 фармпроизводителей, из которых 42 занимаются производством лекарств, а 116 производят медицинские изделия. Для увеличения доли отечественного производства лекарств до 50% была разработана Дорожная карта, создан Координационный совет и медико-фармацевтические кластеры.

Отмечается, что долгосрочные контракты с поставщиками фармпродукции способствовали укреплению позиций отечественных производителей на рынке. Объем рынка лекарственных средств и медицинских изделий в 2022 году составил 921,1 млрд тенге, при этом объем производства отечественных товаров – 162,6 млрд тенге.