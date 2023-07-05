В июле ожидается постоянное колебание температуры

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Сейчас на улице 29 градусов тепла. Весьма жарко. Такая погода продолжится ещё несколько дней. На следующей неделе стоблики термометра покажут от 22 до 27 градусов тепла. В целом, синоптики прогнозируют постоянное колебание температуры в течение месяца.

ГУЛЬЗАТ ГАЗИЗОВА, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В начале второй декады предполагается температура воздуха ночью 17-22 тепла, днём 28-33 тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-15 тепла, днём до 20-25, на юге области 28 тепла. В конце декады — повышение температуры воздуха.

В конце месяца столбик термометра покажет до 30 градусов жары. Осадков в июле ожидается больше нормы. Кратковременные дожди прогнозируются часто в течение месяца. Июль считается самым жарким месяцем лета. Тем не менее, 25 июля 1965 года столбики термометра показали всего +3,8 градуса. А вот самая жаркая погода была в 1940 году. Тогда было +40,5.

Диана Салихова