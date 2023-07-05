С начала года в Казахстане в ДТП погибло 320 человек по причине утомления и сна за рулём

«Сон за рулём». Акцию под таким названием проводят полицейские совместно с работниками скорой медицинской помощи. В ночное время они проводят проверки самочувствия водителей. В основном, большегрузного транспорта, а также перевозящих пассажиров. Их проверяют на степень утомления, дают рекомендации по отдыху, при необходимости сопровождают к месту стоянки «дальнобойщиков».

ЭДУАРД ПЕТЕРСОН, водитель:

— Ночная езда не нужна, потому что реакция не та, и всё не то. Постоянно надо отдыхать. 8-9 часов, как положено по уставу, так и ехать.

Вот сейчас в ночное время вы сами планируете встать на отдых? — Да, сейчас до первой стоянки и буду стоять.

По сведениям МВД, с начала года в Казахстане по причине утомления и сна за рулём в дорожно-транспортных происшествиях погибли 320 человек. Из них 190 при лобовых столкновениях.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО:

— Во исполнение указания МВД РК, в целях профилактики ДТП и снижения уровня аварийности, в особенности по причине переутомления водителей автотранспортных средств, в период с 1 по 31 июля т.г. на территории области проводится акция «Сон за рулём».

Полицейские просят водителей следить не только за техническим состоянием транспортных средств, но и за своим самочувствием, не допускать управления в утомлённом состоянии. Строго соблюдать скоростной режим, правила маневрирования и пользоваться ремнями безопасности.

Айгерим Хамзина

