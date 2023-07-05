Нет работы, проблема с жильём и обучением: североказахстанское общество глухих подняло проблемы

Нет работы, проблема с жильём и обучением. Эти и другие проблемные вопросы подняло североказахстанское общество глухих на встрече с президентом Центрального Правления ОО «Казахстанское общество глухих». Сайлаугуль Омарханова приехала из Астаны, чтобы выслушать чаяния людей, говорящих на языке жестов. На встречу пригласили представителей управлений образования, здравоохранения и других. На диалоговой площадке задали вопрос касательно льгот на проезд. Заведующий сектором пассажирского транспорта проинформировал.

ДАРХАН БАКИЕВ, заведующий сектором пассажирского транспорта:

— Люди с инвалидностью первой и второй группы, дети с инвалидностью до 18 лет, ветераны ВОВ, многодетные матери — обладательницы «Алтын алка», «Кумис алка», матери- героини, награжденные орденами «Материнская Слава» 1,2,3 степеней, жертвы политических репрессий, многодетные и малообеспеченные семьи, дети дошкольного возраста — все они имеют бесплатный проезд по г.Петропавловску.

Президент Центрального Правления отметила, что по всей стране сейчас стоит огромный вопрос касательно предоставления жилья для лиц с инвалидностью. И его нужно решать на законодательном уровне.

САЙЛАУГУЛЬ ОМАРХАНОВА, президент Центрального Правления ОО «Казахстанское общество глухих»:

— Родители могут встать в очередь. В течение 18 лет может и не получат эту квартиру. Когда достигнет, его исключают из очереди. Здесь должны работать не только акиматы, это на уровне государства должны решать данные проблемы. Действительно, молодежи сейчас заняться нечем, не могут получить нормальную специальность и нет работы.

И именно с этой проблемой сегодня обращается мама глухонемого ребенка, у которого ещё и диагностирован диагноз ДЦП. В свои 20 лет её сын Александр не имеет возможности трудоустроиться. Он окончил колледж по специальности «Пасечник» и сегодня из-за своего диагноза он просто физически не может работать по специальности.

ЛЮДМИЛА КОВЗАЛОВА, жительница г. Петропавловска:

— Ребенку предлагали быть секретарем и когда мы говорили, что у него ДЦП, нам предлагали стать дворником. Приходим устраиваться дворником, нам говорят, что не можем вас взять из-за ДЦП. Вопрос ещё в другом. Если бы была возможность посещать ему какие-то спортивные секции, тренировки, то он бы уделял время спорту. Ему это жизненно необходимо. Но у нас в городе только одна организация, которая занимается инвалидами — Дворец спорта им. Винокурова. Моему ребенку очень сложно с одного конца города в другой ездить.

И это проблема на местном уровне остается без решения. Председатель СКОФ ОО «Казахстанское общество глухих» обращалась в уполномоченные органы, но ответ всегда был один — есть Дворец спорта. Волнуют и другие проблемы.

ГАЛИЯ ЖАКЕНОВА, председатель СКОФ ОО «Казахстанское общество глухих»:

— Жильё — самая больная тема для нашей молодежи,потому что третья категория не может встать на очередь через акимат. Может разработать какую-то программу для них, что если они являются рабочей группой, чтобы они могли под малый процент. У нас есть спецшкола для детей с нарушением слуха, после окончания школы они поступают в колледжи. В других городах есть, где предоставляют жильё студентам. Они уезжают в Караганду, Астану, Павлодар, в другие города. Есть у меня девочка, окончила университет, получила диплом и её не берут на работу. Она — дефектолог.

Всего в области 860 лиц с нарушением слуха, половина из них — горожане. По статистике, из 423 жителей Петропавловска трудоустраиваются лишь 120. Рабочая третья группа инвалидности не должна оставаться в стороне и без помощи государства. Президент Центрального Правления ОО «Казахстанское общество глухих» планирует встретиться с обществами глухих всех регионов, чтобы далее осветить все проблемные вопросы и предложения на республиканском уровне.

Анастасия Кузнецова

