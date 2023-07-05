Министерство национальной экономики Казахстана предлагает внести изменения в систему проверок налоговых обязательств

Глава ведомства Алибек Куантыров выдвинул идею назначать проверки на основе новой системы управления рисками и исключить плановые проверки. Он также отметил, что в настоящее время разрабатывается проект нового Налогового кодекса, с акцентом на упрощение и цифровизацию налогового администрирования. Другие предложения включают внедрение нового подхода к администрированию платформенной занятости и использование данных ККМ, POS-терминалов и банковских счетов для предзаполнения налоговых деклараций.

По словам министра, эти подходы находятся на стадии обсуждения, а работа по улучшению бизнес-климата в стране ведется на постоянной основе.