Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан расширило свою компетенцию, включив новые государственные услуги

В реестре госуслуг по геологии, промышленности, гражданской авиации, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству теперь представлены такие услуги, как авансирование расходов на повышение компетенции работников за рубежом, регистрация беспилотных летательных аппаратов и выдача лицензий на геологическое изучение недр.

В Министерстве в настоящее время разрабатываются соответствующие нормативные акты, регламентирующие предоставление этих новых государственных услуг. Эти меры направлены на борьбу с коррупцией, повышение доверия общества и обеспечение прозрачности деятельности Министерства с использованием цифровых решений.