Краденые велосипеды изъяли полицейские у трёх петропавловцев

42-летний ранее судимый житель Петропавловска украл 3 велосипеда из подъездов многоквартирных домов по ул. Жамбыла. Злоумышленник продал их трём горожанам за 18, 20 и 25 тысяч тенге. Полицейские мужчину задержали. Материалы дела по статье 188 Уголовного кодекса РК «Кража» переданы в суд. В настоящее время правонарушитель отбывает наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Велосипеды найдены и переданы хозяевам. Полицейские убедительно просят горожан не приобретать имущество сомнительного происхождения.

Камилла Карим