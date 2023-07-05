Касым-Жомарт Токаев принял участие в видеоконференции Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества

Президент подчеркнул важность ШОС как успешного многостороннего объединения, охватывающего практически половину населения планеты и имеющего значительное экономическое влияние. Он выразил уверенность в способности ШОС внести существенный вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов. Глава государства акцентировал необходимость сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной роли ООН.

Токаев объявил о приоритетах предстоящего председательства страны в ШОС. Они включают обеспечение безопасности и стабильности в регионе, расширение торгово-экономических связей и энергетическое сотрудничество.

На заседании также выступили Президенты и Премьер-Министры стран участниц ШОС. По итогам заседания были приняты Нью-Делийская декларация и ряд документов.