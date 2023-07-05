Как в Петропавловске отметят День города

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— 9 июля — особенный день для Петропавловска. В честь празднования Дня города подготовили обширную программу. Спорт, музыка, поэзия и мода — найти на празднике то, что по душе сможет каждый. Чем запомнится День города в этом году?

ЕРЖАН КУЛЫМБЕТОВ, и.о. руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата г.Петропавловска:

— 9 июля на День города у нас планируется концертная программа для жителей и гостей славного города Петропавловска. С 10 утра мы начинаем нашу концертную программу с участием артистов городского дома культуры. Планируются спортивные игры на площадке для детишек. И особенные гости приезжают к нам из Астаны. Это особенные модели, можно сказать, возрастные — их возраст от 65+ до 80 лет.

Пройдёт показ мод «Арман қалам». Эти модели уже несколько лет представляют Казахстан в Италии, Германии, Франции и других зарубежных странах. Пройдет он на центральной площади. Там же пройдет викторина среди жителей на знание истории города.

ЕРЖАН КУЛЫМБЕТОВ, и.о. руководителя отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата г.Петропавловска:

— На Пёстром у нас планируется с 16:00 концертная программа для молодежи. Это фестиваль красок. Будет приглашенный диджей, вокально-инструментальный ансамбль и артисты нашего города.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— На главной площади города сейчас репетируют ансамбли. 9 июля пройдет Гала-концерт фестиваля «Qyzyljar Music Fest», где представят лучшие номера всего фестиваля.

Всего задействовали 6 площадок. Как и на День столицы, это будет главная и центральная площади, парк «Северная звезда», стадион «Динамо», парк Победы и областная центральная библиотека им.С.Муканова. Там пройдет интерактивная книжная выставка, буккросинг и многое другое.

Диана Салихова