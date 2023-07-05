Фестиваль дружбы прошёл в лагере «Родник» Есильского района

В летнем оздоровительном лагере «Родник» Есильского района прошел фестиваль дружбы народов «Круг радости и знакомства». Посвятили его 25- летию столицы. Гостями слёта стали учащиеся школ района Шал акына. Для ребят подготовили флешмоб «Астана-25».



В фестивале приняли участие представители этнокультурных объединений Есильского района. Приехали активисты из Петровской, Ильинской, Чириковской, Ясновской и Заградовской средних школ. Каждый центр представил свою национальную кухню.

Все гости и отдыхающие с большим удовольствием пели и танцевали, играли в национальные спортивные игры, смотрели обряд встречи гостей.

Камилла Карим