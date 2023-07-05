Блокираторы на окна в квартирах многодетных семей устанавливают спасатели

В семье Корневых шестеро детей. Из них — трое дошкольного возраста. Многодетная мама Ольга хоть и в декрете, постоянно с детьми, но, все равно решила установить блокираторы на окна. Квартира у Ольги на третьем этаже, летом окна постоянно нараспашку, поэтому велика опасность выпадения детей. И защита на окна необходима. Безопасность — важнее всего, говорит женщина.

ОЛЬГА КОРНЕВА, многодетная мама:

— Ну, как бы это у каждых родителей наболевший вопрос. Для меня лично тоже. Я всегда переживаю за своих детей, когда особенно остаешься с маленьким, здесь постарше дети, чтобы не подходили к окошку, всегда их с детства учу этому, что нельзя подходить.

ВЛАДИМИР КОРНЕВ:

— Нужно сразу говорить детям, чтобы не подходили. Потому что опасно можно упасть. Ну, кончено. Родители дома рассказывают младшим, что к окнам опасно подходить.

Москитные сетки не способны выдержать вес ребёнка. Спасатели настоятельно просят устанавливать на окна блокираторы или оконные ручки с замком.

САЯН АХМЕТЖАНОВ, старший инженер УЧС г.Петропавловска:

— Сегодня еще установим в четырех квартирах такие же ручки с замками. Данные ручки устанавливаются бесплатно.

Такие рейды ЧС-ники проводят на постоянной основе. Систему защиты устанавливают в квартирах многодетных семей, социально уязвимых слоев населения.

Камилла Карим