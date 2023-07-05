Аким СКО провел оперативное совещание с главными врачами

Айдарбек Сапаров провёл оперативное совещание по вопросам развития сферы здравоохранения с участием главных врачей. Аким области акцентировал внимание на улучшении качества и доступности медицинской помощи населению. Глава региона поручил усилить работу по привлечению узких специалистов , сокращению очередей, раннему выявлению заболеваний и созданию всех условий посетителям объектов здравоохранения.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Управлению здравоохранения, директорам медицинских организаций необходимо в кратчайшие сроки — до 20-го июля решить проблему очередности в поликлиниках, принять меры по улучшению качества приема пациентов. Нужно безотлагательно рассмотреть вопрос о взаимозаменяемости кадров, привлечении узких специалистов из других поликлиник. Люди не должны неделям и месяцами ждать приема. Я и дальше продолжу посещение медучреждений без предупреждения.



Дарья Пышмынцева