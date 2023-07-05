120 лет исполнилось ТОО «Кызылжар су»

ТОО «Кызылжар су» отмечает юбилей. Предприятию исполнилось 120 лет. В честь знаментальной даты здесь прошло торжественное собрание.

Галина Пономарёва в товариществе работает почти 40 лет. За хрупкими плечами большой опыт в разных отделах горводоканала. Трудовой путь начинала лаборантом, сейчас — оператор хлорной установки. Работа сложная, но, нравится и расставаться с ней не хочется, признаётся женщина. Через полгода она уйдёт на заслуженный отдых.

ГАЛИНА ПОНОМАРЁВА, оператор ТОО «Кызылжар су»:

— Наш коллектив очень хороший. Все друг друга понимают. Трудно, но, мы справляемся. Я благодарю всех, кто уделял внимание, поддерживал меня. Всем благ всех и всего хорошего.

В торжественной обстановке здесь отметили 90 сотрудников. За добросовестный труд и развитие предприятия их наградили почётными грамотами и благодарственными письмами.

За последние 10 лет компания провела большую работу. В Петропавловске заменили 110 км водопроводных и 57 км канализационных сетей, провели реконтсрукцию насосных станций и многое другое. По словам исполнительного директора, проводимые мероприятия дали положительный результат — снизилось количество аварий. Если в 2012-м году их было 230, то в прошлом году — 113. Что касается изношенности сетей, то на сегодня порядка 60% составляют водопроводные, а канализационные — 57%.

АРМАН САУТОВ, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:

— Сегодня мы продолжаем работу по своей инвестиционной программе. Сегодня очень многое делается по замене. В 2018 году мы за счет европейского банка реконструкции и развития закупили технику. Она нам дополнительно еще необходима. Мы этот вопрос прорабатываем. Стараемся, чтобы предприятие процветало.

На достигнутом водообеспечивающее предприятие останавливаться не собирается. Впереди у «Кызылжар су» много проектов. Всего в товариществе работают 800 человек. И здесь ещё нуждаются в кадрах.



Алишер Ашимов