11 предпринимателей обучились пчеловодству по проекту «Кәсіпкер бағыт»

В Петропавловске завершилось первое отраслевое обучение по проекту «Кәсіпкер бағыт». Сертификаты об успешном завершении бесплатного обучающего курса по пчеловодству получили 11 субъектов малого предпринимательства. Четырехдневные курсы организовала областная Палата предпринимателей в рамках реализации первого направления «Кәсіпкер бағыт» инструмента «Мен кәсіпкер». Полученные знания начинающие и уже давно работающие пчеловоды закрепляли на базе ТОО «Пасека Кызылжар», в которой насчитывается более 300 пчелосемей. Участники отрабатывали методики пчеловедения по получению максимальной прибыли. До конца года Палата предпринимателей планирует организовать ещё 4 отраслевых обучающих курса по направлениям семеноводства, туризма, рыбоводства и разведения КРС молочного направления. Набор в группы продолжается.



Анастасия Кузнецова