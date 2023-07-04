В Петропавловске стартовал чемпионат республики по велоспорту

Чемпионат республики по велоспорту, который в этом году проходит в Петропавловске, собрал 250 участников из 15 регионов страны. Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник вечером возле Дворца спорта имени А. Винокурова.

АСЫЛБЕК АЛЬДИМЕНОВ, заместитель руководителя управления физической культурой и спорта СКО:

— Нашу область можно назвать лучшей по велосипедному спорту Казахстана. Эта родина нашего олимпийского чемпиона Александра Винокурова. На протяжении многих лет североказахстанские велосипедисты занимают лидирующие позиции как на республиканских, так и на международных уровнях. Яркое тому достижение наших спортсменов Алексея Луценко, Артема Захарова.

Возрастная категория участников — от 13 до 16 лет. Чемпионат состоит из трёх этапов: индивидуальные гонки, командные и критериум.

БЕЙБИТ ИСКАКОВ, главный судья соревнований:

Этот чемпионат страны определит чемпиона страны в возрастных категориях. Это наш ближайший резерв. Девчонки, мальчишки, которые в следующем году перейдут в сборную страны. По этим результатам выбирается сборная команда. Километраж у всех разный. Завтра индивидуальная гонка. Старшие едут 20 км, а младшие — 10 км.

Честь нашей области будут защищать 10 велосипедистов. Один из них — Иван Джимма.

ИВАН ДЖИММА, участник соревнований, г.Петропавловск:

— Занимаюсь велоспортом три года. Недавно ездили в Сарань. Там в личке занял первое место, на разделке первое место занял. Ну, я думаю, я могу выиграть. Шансы есть.

Итоги чемпионата подведут 9 июля. Победителей и призеров наградят кубками и медалями.

Камилла Карим

