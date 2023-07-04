В 2023 году в Айыртауском районе арендное жилье получили 10 участников программы «Молодёжная практика»

Альбина Курманбаева работает мастером производственного обучения организации питания в Агротехническом колледже в селе Саумалколь полгода. Здесь же она получила среднее специальное образование, затем ездила на дополнительное обучение в Кокшетау. В колледж молодой специалист трудоустроилась с помощью программы «Молодёжная практика».

АЛЬБИНА КУРМАНБАЕВА, мастер производственного обучения организации питания Агротехнического колледжа, с.Саумалколь, Айыртауский район:

— Практику я начинала проходить с 1 сентября по 30 декабря. Работала помощником технолога, у нас рабочий день был с 9:00 до 17:00. Когда уже начала здесь работать, я получила квартиру по гос. программе. Это арендное жилье. Работа нравится, знаю всех здесь, комфортно работать.

Ответственный и целеустремленный специалист. Так Альбину Курманбаеву охарактеризовала заместитель директора Агротехнического колледжа.

ОЛЬГА ОБЕРЕНКО, заместитель директора Агротехнического колледжа, с.Саумалколь, Айыртауский район:

— Будучи еще студенткой нашего колледжа имела очень хорошие практические навыки, участвовала в чемпионате Worldskills, защищала честь нашего колледжа в области. Вернувшись к нам мы видим, что человек очень перспективный. Согласно новым реалиям действует и шагает вперед. Владеет очень прочной практической базой знаний, дети очень тянутся к Альбине Асылбековне.

Программой «Молодежная практика» в 2022 году воспользовались 36 молодых специалистов из Айыртауского района. 18 человек сейчас официально трудоустроены.

НУРБОЛАТ ГАЛИМОВ, директор центра занятости Айыртауского района:

— В этом году у нас при плане 65 человек на сегодня мерами занятости на «Молодежную практику» отправлены 18 человек, остальные планируются в течение июля и августа. После окончания прохождения «Молодежной практики» претендуют у нас на арендное жилье. У нас в районе общежитие на 45 квартир. По правилам получение арендного жилья выдается на 10 лет соц. контракта. За это время они должны открыть счета, чтобы в последующем приобрести собственное жилье.

В этом году в Айыртауском районе арендное жилье получили 10 участников программы «Молодежная практика».

Дарья Пышмынцева