Тесное сотрудничество полицейских двух стран: стражи порядка СКО задержали 2-х граждан России

2-х граждан РФ задержали полицейские СК. Они подозреваются в мошенничестве и разбое. За это их ждёт наказание, которое вынесет российский суд. К слову, стражи порядка соседних стран активно взаимодействуют в рамках приграничного и межгосударственного сотрудничества. Так, полицейские России выявили 2-х разыскиваемых местными правоохранительными органами. 59-летний житель района М.Жумабаева и 49-летний петропавловец совершили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Такое сотрудничество органов внутренних дел разных стран повышает эффективность работы, отмечают стражи порядка. С начала года североказахстанские полицейские по запросам из стран ближнего зарубежья установили 20 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Алишер Ашимов