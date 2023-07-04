Стали известны подробности по утечке минеральных удобрений в районе Шал акына

Пожелтевшие деревья и сильный химический запах. Это видео опубликовали в фейсбуке на странице «Законопослушный гражданин». Жители села Афанасьевки района Шал акына тогда сообщили, что в местном ТОО «Асыл Farms» произошла утечка химикатов. На место выехали экологи.

АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— Предприятие занимается выращиваем сельхозпродукции. Установлено, что на территории села Афанасьевка имеется промплощадка, где были МТМ, гаражи и резервуары для хранения жидких удобрений. Был открыт шлюз и произошла вытечка удобрений КАС-32 на территорию и по рельефу местности за территорию предприятия.

Это оказались минеральные удобрения азотной группы. Для большинства растений они полезные, но не в том объёме, в котором была утечка. У деревьев зафиксированы сильные термические ожоги. В составе удобрения 3 вида азота, по одному из них, а именно гидролизному, превышение было в 133 раза. Площадь поражённого участка составила 20 на 50 метров, глубиной до полуметра.



АЗАМАТ БЕКТАСОВ, руководитель департамента экологии по СКО:

— В момент проверки запах присутствовал. По результатам проверки выдано предписание об устранении, составлены административные протоколы на общую сумму 1 млн 121 тысяча тенге, в порядке сокращенного производства наложено административное взыскание.

Теперь предприятие обязано восстановить участок собственными силами, согласовав мероприятия с экологами. После они проведут повторные анализы.

Айгерим Хамзина