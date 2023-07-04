1 июля вступают в силу изменения в административное законодательство РК касательно семейно-бытового насилия. Сотрудники подразделений по защите женщин от насилия проводят рейды с разъяснениями нового закона. В Петропавловске полицейские трижды в этом году выезжали на адрес по ул. Парижской Коммуны. Несмотря на регулярные скандалы и телесные повреждения со стороны мужа, горожанка отказывалась от подачи заявления.

— А сейчас достаточно веских оснований полагать, что совершено бытовое насилие, и тогда будет собран административный материал, независимо от вашего волеизъявления, и семейный дебошир, т.е. правонарушитель, будет привлечён к строгой административной ответственности.

С начала года в СКО зарегистрировано 813 нарушений в сфере быта. По ним около 100 человек получили предупреждения, свыше 200 подвергнуты административному аресту, 17 оштрафованы. При этом 295 производств или каждое третье прекращены ввиду примирения. К слову, отныне исключается возможность повторного примирения.

АСИЯ АБЖАНОВА, старший инспектор УМПС ДП СКО:

— Сейчас в случае наличия заявления сотрудниками полиции составляется административный протокол. Как показывает практика, половина их прекращается в суде за примирением либо изменением позиции жертв в суде. Теперь примириться можно будет только один раз в течение года в суде. Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших.

Также усилена уголовная и административная ответственность за бытовое насилие. С начала года в области совершено 21 преступление в сфере семейного быта.

Камилла Карим

